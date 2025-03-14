Af Yasası son dakika! 10. Yargı Paketi'nde denetimli serbestlik var mı? Genel af, kısmi af ve infaz düzenlemesi çıktı mı?

Genel af yerine kısmi af olup olmayacağı, 2025 yılında mahkumlar yakınları tarafından takip ediliyor. 100. yıl affı ve genel af iddiaları 10. Yargı Paketi ile yeniden gündeme geldi. 55 maddelik yargı paketi, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak ve bu paketle birlikte 14 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme yapılması planlanıyor. Peki genel af yerine kısmi af mı çıkacak? İşte yargı paketi içeriği…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 09:38

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili yaptığı açıklamalarda, haksız tahrik düzenlemesi üzerinde durduklarını belirterek, "Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda haksız tahrik uygulamasıyla ilgili cezaların alt ve üst sınırları yeniden belirlenecek" dedi. Bununla beraber 10. Yargı Paketi'nde, tutuklama yasağı için 2 yıllık sınır korunurken, 2 yıl altındaki suçlarda hakimlere takdir yetkisi veriliyor. Bu düzenlemeyle, suç işleme eğilimi göz önünde bulundurularak hakim, 1 ay ceza alan kişiyi bile cezaevine gönderme kararı verebilecek. Peki 100. yıl affı gelecek mi? İşte af hakkında son gelişmeler…

Kaynak: (AA) 55 Maddelik Yargı Paketi 55 maddelik paket, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor. Daha önceki yargı paketlerinden çıkarılan infaz düzenlemeleri, 10. Yargı Paketi'nde yer alırken, pakette 14 farklı kanunda değişiklik ve düzenlemeler yapılacak. Taslak, yürütme ve yürürlük dahil olmak üzere toplam 55 maddeden oluşuyor.