Samsun'da tüyler ürperten olay! Yaşlı adamı katledip cesedini bodrumda sakladı

Samsun'da korkunç bir olay meydana geldi. Maaşını çekmek için evinden ayrılan 6 çocuk babası yaşlı adam bıçaklanarak öldürüldü. Cesedi 4 gün boyunca katilin babasının evinin bodrumunda saklandı. 14 ayrı suç kaydı olan vahşetin zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 17:49

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Tüyler ürperten olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Sebahattin Coşar (69), 6 Mart günü yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrıldı.

Samsun'da tüyler ürperten olay! Yaşlı adamı katledip cesedini bodrumda sakladı (AA)

Aynı zamanda Alzheimer hastası olduğunu öğrenilen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı. Sebahattin Coşar'ın kızı Aysun Karaca dün akşam polise babasının kayıp olduğuna dair başvuruda bulundu.

Samsun'da tüyler ürperten olay! Yaşlı adamı katledip cesedini bodrumda sakladı (Takvim.com.tr)

Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adamın, "uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme" suçlarından 14 suç kaydı bulunan Emin Yarar (23) tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Kısa sürede yakalanan Emin Yarar gözaltına alındı. Zanlı, suçunu itiraf etti ve olayda kullanılan bıçak, attığı yerde ele geçirildi.

Samsun'da tüyler ürperten olay! Yaşlı adamı katledip cesedini bodrumda sakladı (Takvim.com.tr)

YAŞLI ADAM ZANLININ BABASINA AİT EVİN BODRUMUNDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Yaşlı adamın cansız bedeni ise Emin Yarar'ın babasına ait evin bodrumunda kanlar içinde bulundu. Boğazından bıçaklandığı tespit edilen Sebahattin Coşar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Öldürülen yaşlı adamın Emin Yarar'ın eski eşinin annesinin babası olduğu öğrenildi.

Samsun'da tüyler ürperten olay! Yaşlı adamı katledip cesedini bodrumda sakladı (İHA)

VAHŞETİN ZANLISI TUTUKLANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu tamamlanan Emin Yarar, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, olayı 1 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi eski eşinin azmettirdiğini iddia etti. Zanlı, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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