İstanbul’da yollarda ve toplu taşımada iftar telaşı! Trafikte yoğunluk yüzde 81’e ulaştı

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy-Maltepe arasında her iki yönde yoğunluk meydana geldi

Cevizlibağ ve Çağlayan'daki metrobüs ve tramvay duraklarında kalabalık nedeniyle yolcular araçlara binmekte güçlük çekti.

İftara yetişmek isteyenler, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu (AA)

YÜZDE 81'E KADAR YÜKSELDİ



CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 81 ölçülürken, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'ye kadar yükseldi.

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