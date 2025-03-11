İstanbul'da yollarda ve toplu taşımada iftar telaşı! Trafikte yoğunluk yüzde 81'e ulaştı
İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı.
İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı.
Mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TOPLU TAŞIMADA AKTARMA İSTASYONLARI YOĞUN
İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik ağır ilerliyor.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ, Merter, Şirinevler ve Yenibosna mevkilerinde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor, Ankara istikameti akıcı seyrediyor.
TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Avcılar ile Bağcılar arasında ve Kağıthane mevkisinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.