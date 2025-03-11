Denizli'de korkunç olay: İki genç arasında çıkan tartışmada kan döküldü!

Denizli'de iki genç arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Gençlerin randevulaşarak buluştukları parkta bıçaklı kavgaya dönüştü. Husumetli gençlerden biri, yanında getirdiği bıçakla karşı tarafı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 01:39

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Korkunç olay Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Alperen K. (18) ve Enes A.K. (19) arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından telefonda konuşarak ortak buluşma noktası belirleyen gençler, arkadaşlarını toplayarak Çamlık Parkı'nda buluştular. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Denizli'de korkunç olay: İki genç arasında çıkan tartışmada kan döküldü (İHA)

1 KİŞİ YARALANDI

Olay yerinde yanında bıçakla gelen Enes A.K., Alperen K.'yi bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Alperen K.'nin bıçaklandığını gören diğer arkadaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Denizli'de korkunç olay: İki genç arasında çıkan tartışmada kan döküldü (İHA)

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alperen K., en yakın hastaneye sevk etti.

Denizli'de korkunç olay: İki genç arasında çıkan tartışmada kan döküldü (İHA)

Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan ve kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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