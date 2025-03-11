Gökberk radarı Türkiye’nin çelik kubesinin gözü olacak!

ASELSAN, Gökberk Lazer Silahı’nın testinin başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

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ASELSAN, son yıllarda kullanımı artan FVP dronelarına karşı geliştirdiği Gökberk Lazer Silahı'nın testinin başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. GÖKBERK, son olarak muharebe alanındaki güncel asimetrik tehditlerden olan FPV dronlara karşı da test edildi.



Yürütülen test çalışmalarında, GÖKBERK sistemiyle, FPV tehditlerin farklı senaryolarda tespiti, otomatik takibi ve imhası başarıyla gerçekleştirildi. GÖKBERK, tehditleri oldukça kısa sürelerde imha edebiliyor.

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