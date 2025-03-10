89 yaşındaki adam dehşet saçtı! Komşularını av tüfeğiyle vurdu

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 15:10

İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. (AA)

Mehmet I. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, komşular arasında herhangi bir husumet ya da kavganın olmadığını, Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına bir anlam veremediklerini ifade etti.

Öte yandan olay yerine gelen Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Deniz Çezik'ten bilgi aldı.