Eyüpsultan'da bin 200 yıllık altın Tevrat bulundu!

Eyüpsultan'da tarihi eserleri yurt dışına satmak için müşteri arayan şebekeye operasyon düzenlendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

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Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eserleri yurt dışına satmak için müşteri arayan şebekeye operasyon düzenlendi. Üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait bin 200 yıllık 2 metre uzunluğunda, 15 santimetre genişliğinde deri üzerine altın yazma Tevrat (Museviler'in kutsal kitabı), 550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikkeyle, 51 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Operasyonda Tevratı 1,5 milyon dolara satmaya çalışan 6 kişi gözaltına alındı, kontrollü serbest bırakıldı.

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