Mardin’de at ve eşek kesen şüpheli gözaltına alındı!
Mardin’de at ve eşekleri kesip, etlerini satmak isteyen şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. El konulan yüklü miktardaki at ve eşek eti ise imha edildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Mardin'de at ve eşekleri kesip, etlerini satmak isteyen şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. El konulan yüklü miktardaki at ve eşek eti ise imha edildi.
Derik ilçesinde kestiği at ve eşeklerin etlerini satmak için Yeşilli ilçesine getiren şüphelinin yolda atıkları boş araziye attığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmada et atıkları ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. El konulan yüklü miktardaki at ve eşek eti imha edildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.