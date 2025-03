Mardin’de at ve eşek kesen şüpheli gözaltına alındı!

Mardin’de at ve eşekleri kesip, etlerini satmak isteyen şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. El konulan yüklü miktardaki at ve eşek eti ise imha edildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 15:03

Paylaş





ABONE OL

Mardin'de at ve eşekleri kesip, etlerini satmak isteyen şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. El konulan yüklü miktardaki at ve eşek eti ise imha edildi.

Mardin’de at ve eşek kesen şüpheli yakalandı. (DHA)

Derik ilçesinde kestiği at ve eşeklerin etlerini satmak için Yeşilli ilçesine getiren şüphelinin yolda atıkları boş araziye attığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.

Mardin’de at ve eşek kesen şüpheli yakalandı. (DHA)



ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Yapılan çalışmada et atıkları ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. El konulan yüklü miktardaki at ve eşek eti imha edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN