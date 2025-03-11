Boğaziçi Üniversitesi'nde geleneksel Ramazan iftarı! Önce oruçlarını açtılar sonra saf tuttular... Filistin unutulmadı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 10. Geleneksel Ramazan iftarı düzenlendi. Üniversitenin Güney Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına yüzlerce kişi iştirak etti. Daha sonra akşam namazı için saf tuttu. Öğrencilerin kampüs duvarına Filistin bayrağı asıp Gazzelileri unutmaması büyük takdir topladı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 08:11

Paylaş





ABONE OL

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan geleneksel Ramazan iftarlarının bu yıl 10'uncusu düzenlendi.



İftar programına Boğaziçi Üniversiteli öğrenci, mezun, akademisyen ve personel olmak üzere binlerce kişi katıldı. İftarın ardından yüzlerce kişi yan yana saf tutarak namaz kıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 10. Geleneksel Ramazan iftarı düzenlendi (X)





REKTÖR: "GÖNÜLDEN TEBRİK EDERİM" Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı. İnci, "Güney Kampüsümüzde gerçekleştirilen iftar buluşması ve ardından kılınan Akşam Namazı ile Boğaziçi Üniversitesinde bu güzel Ramazan geleneğini yaşatan İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) üyelerini gönülden tebrik ederim." ifadelerini kullandı.