Boğaziçi Üniversitesi'nde geleneksel Ramazan iftarı! Önce oruçlarını açtılar sonra saf tuttular... Filistin unutulmadı
Boğaziçi Üniversitesi'nde 10. Geleneksel Ramazan iftarı düzenlendi. Üniversitenin Güney Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına yüzlerce kişi iştirak etti. Daha sonra akşam namazı için saf tuttu. Öğrencilerin kampüs duvarına Filistin bayrağı asıp Gazzelileri unutmaması büyük takdir topladı.
Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan geleneksel Ramazan iftarlarının bu yıl 10'uncusu düzenlendi.
İftar programına Boğaziçi Üniversiteli öğrenci, mezun, akademisyen ve personel olmak üzere binlerce kişi katıldı. İftarın ardından yüzlerce kişi yan yana saf tutarak namaz kıldı.
REKTÖR: "GÖNÜLDEN TEBRİK EDERİM"
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı. İnci, "Güney Kampüsümüzde gerçekleştirilen iftar buluşması ve ardından kılınan Akşam Namazı ile Boğaziçi Üniversitesinde bu güzel Ramazan geleneğini yaşatan İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) üyelerini gönülden tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
"TÜM MİSAFİRLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
BİSAK, sosyal medyada hesabından Boğaziçi Üniversitesi'nde cemaat ile namaz görüntülerini "10. Geleneksel Ramazan İftarımızı bu akşam gerçekleştirdik. Teveccüh gösterip iftarımıza iştirak eden bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Nice iftarlara inşaallah!" notuyla paylaştı.