Boğaziçi Üniversitesi’nde geleneksel Ramazan İftarı! Binlerce kişi bir araya geldi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ve personeli iftar programında bir araya geldi.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ve personeli iftar programında bir araya geldi.
İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar, üniversitedeki akademisyenlerin dikilme protestolarını gerçekleştirdiği Güney Kampüsü'nde yapıldı.
Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Ramazan ayının manevi atmosferi ve birlik beraberlik duygusu yaşandı.