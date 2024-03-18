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Boğaziçi Üniversitesi'nde geleneksel Ramazan İftarı! Binlerce kişi bir araya geldi

Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl da geleneksel Ramazan İftarı etkinliğini gerçekleştirdi. İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen iftar programı, üniversitenin Güney Kampüsü'nde yapıldı. Program, üniversite camiasının geniş katılımıyla renklendi.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 22:49 Güncelleme 18 Mart 2024, 23:18
Boğaziçi Üniversitesi’nde geleneksel Ramazan İftarı! Binlerce kişi bir araya geldi

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ve personeli iftar programında bir araya geldi.

İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar, üniversitedeki akademisyenlerin dikilme protestolarını gerçekleştirdiği Güney Kampüsü'nde yapıldı.

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Ramazan ayının manevi atmosferi ve birlik beraberlik duygusu yaşandı.

İftarda ise renkli kareler ortaya çıktı.

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