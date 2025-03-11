Bozcaada feribot hattına fırtına engeli... İşte iptal edilen seferler

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 16:50

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Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise 08.00'deki seferler yapılacak.