Antalya'da satırlı vahşet: Tartıştığı eşini katletti!

Hemşire Halit Can, iki ay önce evlendiği meslektaş eşi Sevcan Demir ile tartıştı. Gerilim giderek arttı. Can, eline aldığı satırla eşini delik deşik ederek hayattan kopardı. Genç kadının cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay’a gönderildi.

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

Tüyler ürperten cinayet, Antalya Kepez'de yaşandı. Özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Sevcan Demir (26), 2 ay önce hayatını meslektaşı Halit Can (26), ile birleştirdi. Çift, maddi problemlerden dolayı önceki gece tartışmaya başladı. Olay yerini kavgaya bıraktı.



Kadın, eline aldığı bıçakla eşini boğazından yaraladı. Can havliyle eline satırı alan gözü dönmüş adam da eşini göğsünden yaraladı. Ardından da satırı genç kadının boğasının üzerine bıraktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.



Olay yerine giden sağlık ekipleri, Sevcan Demir Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Halit Can, tedavi altına alındı. Gözetim altında polise verdiği ifadede maddi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını söyledi.

"YAVRUMU DELİK DEŞİK ETMİŞ"

Acı haberi alan Sevcan Demir Can'ın annesi Havva Demir, sinir krizi geçirdi. "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diyerek feryat etti. Zanlı Halit Can, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek. ERDOĞAN ÖZTÜRK

