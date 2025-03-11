Antalya'da kazada hayatını kaybeden gencin acılı ailesi tepki gösterdi!

Antalya'da özel halk otobüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü Süleyman Cavlak hayatını kaybetti. Şoförün serbert bırakılmasının ardından gencin ailesi tepki gösterdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

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Antalya Döşemealtı'nda motosiklet sürücüsü Süleyman Cavlak (19), kazada yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü Sinan T. (49) serbest bırakıldı. Cavlak ailesi, karara tepki gösterdi.



Oğullarının yasını tutan Derya-Rıza Cavlak (44) çiftinin sözleri yürek burktu: "Biz acımızı yaşarken o elini kolunu sallayarak dışarı çıkabiliyor. En azından oğlumun kanı soğumadan 1 hafta, 10 gün yatsaydı."

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