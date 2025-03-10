Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama

İŞTE O MEKTUP: YAŞAMAK İSTEMİYORUM, DAYANAMIYORUM

Araçta bulunan intihar mektubunda çok korktuğunu dile getiren kadın, "Beni bu duruma düşüren Ali Çelikel büyük tehlikeli. Beni kendine bağladı, aynı eve girme planları yaptı. Sonra oyalamaya başladı. Tehditler edip, geceleri beni korkutarak paramı aldı. Konya'ya yanına gittim, silah çıkardı. Zor çıktım, beni öldürecekti. Hep bir oyun içindeymişim. Bana ne kötülük varsa yapacağını söyledi. Artık yaşamak istemiyorum. Hep uğraşacak. Ben artık dayanamıyorum" yazdı.