Dilan Polat Güzellik Merkezi'nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama
Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalışan 39 yaşındaki G.D. isimli bir kadın geçtiğimiz yıl 5 Ekim günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. GD'nin ölmeden önce yazdığı intihar mektubuna ulaşıldı. İntiharının ardındaki gizem açığa çıktı.
takvim.com.tr
Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalışan 39 yaşındaki G.D. isimli bir kadın geçtiğimiz yıl 5 Ekim günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi.
MEKTUP BULUNDU
Polis ekipleri, araçta yaptığı incelemede, savcılığa verilmiş bir şikayet dilekçesi, yazışmaların yer aldığı çok sayıda delil ve bir de intihar mektubu buldu ve soruşturma
'intihar'dan 'intihara yönlendirme'ye doğru evrildi. Soruşturma derinleştikçe genç kadının olaydan 2 gün önce de aynı noktada intihara teşebbüs ettiği, polislerin ikna etmesi sonucu vazgeçtiği ortaya çıktı.
ÖLDÜREN MOBBİNGE TUTUKLAMA
G.D'nin, ölmeden bir gün önce TikTok üzerinden tanıştığı, Konya'da yaşayan Çelikel'den şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Kendisine evlenme vaadinde bulunduğunu, adamın büyü yaptığı, doğaüstü güçleri olduğunu belirtip kendisine bağladığını belirten kadının
"Tüm mal varlığıma konma ve beni ortadan kaldırma planı var. 50 gram altınımı aldı. Karısıyla beni darp etti. Can güvenliğim yok" dediği belirlendi.
İŞTE O MEKTUP: YAŞAMAK İSTEMİYORUM, DAYANAMIYORUM
Araçta bulunan intihar mektubunda çok korktuğunu dile getiren kadın,
"Beni bu duruma düşüren Ali Çelikel büyük tehlikeli. Beni kendine bağladı, aynı eve girme planları yaptı. Sonra oyalamaya başladı. Tehditler edip, geceleri beni korkutarak paramı aldı. Konya'ya yanına gittim, silah çıkardı. Zor çıktım, beni öldürecekti. Hep bir oyun içindeymişim. Bana ne kötülük varsa yapacağını söyledi. Artık yaşamak istemiyorum. Hep uğraşacak. Ben artık dayanamıyorum" yazdı.
POLONYALI RESSAMLA KORKUTMUŞ
G.D.'nin erkek arkadaşıyla birbirine attıkları maillerde de korkunç detaylar yer aldı. Genç kadın garip şeyler gördüğünü bahsettiğinde Ali Çelikel,
"senin gördüğün yaratık buna mı benziyordu" yazarak korkutucu fotoğraflar atarak sevgilisinin korkusunu daha da körükledi. Ancak attığı fotoğraf, 'kabusları resmeden sanatçı' olarak bilinen Polonyalı Zdzislaw Beksinski'nin gördüğü rüyaları kendine has tarzı ile resmettiği bir çizimin görseliydi.