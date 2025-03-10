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Dilan Polat Güzellik Merkezi'nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama

Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalışan 39 yaşındaki G.D. isimli bir kadın geçtiğimiz yıl 5 Ekim günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. GD'nin ölmeden önce yazdığı intihar mektubuna ulaşıldı. İntiharının ardındaki gizem açığa çıktı.

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takvim.com.tr
Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama

Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalışan 39 yaşındaki G.D. isimli bir kadın geçtiğimiz yıl 5 Ekim günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi.

Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama

MEKTUP BULUNDU

Polis ekipleri, araçta yaptığı incelemede, savcılığa verilmiş bir şikayet dilekçesi, yazışmaların yer aldığı çok sayıda delil ve bir de intihar mektubu buldu ve soruşturma 'intihar'dan 'intihara yönlendirme'ye doğru evrildi. Soruşturma derinleştikçe genç kadının olaydan 2 gün önce de aynı noktada intihara teşebbüs ettiği, polislerin ikna etmesi sonucu vazgeçtiği ortaya çıktı.

Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama

ÖLDÜREN MOBBİNGE TUTUKLAMA

G.D'nin, ölmeden bir gün önce TikTok üzerinden tanıştığı, Konya'da yaşayan Çelikel'den şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Kendisine evlenme vaadinde bulunduğunu, adamın büyü yaptığı, doğaüstü güçleri olduğunu belirtip kendisine bağladığını belirten kadının "Tüm mal varlığıma konma ve beni ortadan kaldırma planı var. 50 gram altınımı aldı. Karısıyla beni darp etti. Can güvenliğim yok" dediği belirlendi.

Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama

İŞTE O MEKTUP: YAŞAMAK İSTEMİYORUM, DAYANAMIYORUM

Araçta bulunan intihar mektubunda çok korktuğunu dile getiren kadın, "Beni bu duruma düşüren Ali Çelikel büyük tehlikeli. Beni kendine bağladı, aynı eve girme planları yaptı. Sonra oyalamaya başladı. Tehditler edip, geceleri beni korkutarak paramı aldı. Konya'ya yanına gittim, silah çıkardı. Zor çıktım, beni öldürecekti. Hep bir oyun içindeymişim. Bana ne kötülük varsa yapacağını söyledi. Artık yaşamak istemiyorum. Hep uğraşacak. Ben artık dayanamıyorum" yazdı.

Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama

POLONYALI RESSAMLA KORKUTMUŞ

G.D.'nin erkek arkadaşıyla birbirine attıkları maillerde de korkunç detaylar yer aldı. Genç kadın garip şeyler gördüğünü bahsettiğinde Ali Çelikel, "senin gördüğün yaratık buna mı benziyordu" yazarak korkutucu fotoğraflar atarak sevgilisinin korkusunu daha da körükledi. Ancak attığı fotoğraf, 'kabusları resmeden sanatçı' olarak bilinen Polonyalı Zdzislaw Beksinski'nin gördüğü rüyaları kendine has tarzı ile resmettiği bir çizimin görseliydi.

Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama

"BÜYÜCÜ WHATSAPP GRUBU VARMIŞ"

Talihsiz kadın erkek arkadaşıyla yaşadığı durumu arkadaşlarına da mesajlarıyla anlattı. Telefonunda, "Ben varken kimse sana zarar veremez, dediklerimi yap diyor. Ali çok tehlikeli. İşyerinde büyücü whatsapp grubu varmış. Beni 20 yıldır takip ettiğini söyledi. Çeteye düştüm, kurtulamıyorum. Artık bu durumda yaşamam mümkün değil, çok yoruldum, rahat vermezler" dedi.

Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama

"DUA YAZIP VERDİM"

Savcılık tüm bu delillerden hareketle şüpheli adamı Konya'dan İstanbul'a getirdi. İfadesi alınan şüpheli ilişkilerinin 1,5 yıl sürdüğünü, İstanbul'a geldiğinde G.K.'nin kendisini gezdirdiğini, otel parasını ödediğini belirtti.

Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama

Borcu olduğu için G.K.'nin 50 gram altın bozdurup kendisine yüz bin lira para transfer ettiğini de söyleyen Ali Çelikel büyü iddialarına ilişkin de konuştu.

Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama

"Kendisi sıkıntıları için hocaya gideceğini söyledi. Ben de Arapça biliyordum. Dua yazıp kendisine verdim" dedi, suçlamaları kabul etmedi.

Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Savcılık genç kadının mektubunda, intiharına sebebiyet veren kişinin Ali Çelikel olduğunu, şüphelinin de suç işlediğine dair kuvvetli deliller olduğunu belirterek, "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklanmasını talep etti. Hakimlik tutuklanmasına hükmetti.