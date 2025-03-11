Ağrılı öğrencilerden duygulandıran Ramazan projesi!

“Bir Sınıf Bir Koli” projesi, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Ramazan ayı öncesinde Kızılay gönüllüleri tarafından okullara dağıtılan boş gıda kolileri, öğrencilerin evlerinden getirdiği malzemelerle dolduruluyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

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Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Bir Sınıf Bir Koli" projesi, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.



Ramazan ayı öncesinde Kızılay gönüllüleri tarafından okullara dağıtılan boş gıda kolileri, öğrencilerin evlerinden getirdiği malzemelerle doldurularak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Öğrencilerin, hazırladıkları kolilere "Sizi seviyoruz", "Hayırlı Ramazanlar" gibi notlar ekliyor.

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