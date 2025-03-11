Mart dokuzu nedir, ne anlama gelir? 2025 yılı Mart dokuzu tarihleri ne zaman, hangi günleri kapsar?

(Takvim Foto Arşiv) İkinci Dokuz: 30 Mart'ta başlar. Bu dönemde fırtına ve soğuklar, doğadaki tomurcuklanan ağaçlara zarar verebilir.

(Takvim Foto Arşiv)

Üçüncü Dokuz: 9 Nisan'a denk gelir. Bahar bu dönemde gelir ancak her an fırtına kopabilir. Hava, baharın izlerini taşır ancak ani soğumalar ve fırtınalar da mümkün olabilir.

Mart dokuzunun akabinde ise Aprıl Beş olarak ifade edilen tarih 18 Nisan'da yaşanacak.