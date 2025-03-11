Mart dokuzu nedir, ne anlama gelir? 2025 yılı Mart dokuzu tarihleri ne zaman, hangi günleri kapsar?
Mart ayı, halk takvimine göre “dokuzlar” olarak adlandırılan önemli bir dönemi kapsar. Bu dönemde kışın son soğukları yaşanırken baharın habercisi de yavaşça doğada belirginleşir. Mart dokuzu, soğuk havaların henüz geçmediğini ve kışın son soğuk dalgasının yaşandığını ifade etmek için kullanılan halk tabirleri arasında yer alır. Peki mart dokuzu ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte detaylı bilgiler.
Eski halk takvimine göre mart ayı, "dokuzlar" olarak adlandırılan bir dizi tarihe sahiptir. Bu tarihler Rumi takvime göre hesaplanmış ve her biri belirli bir dönemi simgeler. Mart dokuzları, kışın son günlerine yaklaşırken doğanın geçiş aşamalarını gösterir. Bu takvimde her dokuzluk farklı hava koşullarının etkisini barındırır ve halk arasında önemli bir yere sahiptir.
Mart dokuzunun anlamını anlatan eski bir halk deyimi vardır: "Mart dokuzu, dokuzun dokuzu, o da olmazsa otuzu." Bu ifade, mart ayının sonuna kadar hava koşullarının belirgin bir şekilde değişebileceğini ve baharın gelmesi için çeşitli evrelerin yaşandığını belirtir.
Ancak her zaman kararsız hava durumları da görülebilir, bu yüzden mart ayı halk arasında dikkatle izlenir.
Mart Dokuzunun Evreleri ve Hava Durumu
Eski takvime göre, mart dokuzları üç farklı evrede kendini gösterir:
Birinci Dokuz: 21-22 Mart'a denk gelir. Bu dönemde yağmurlar başlar ve kış, şiddetini biraz daha artırarak devam eder.