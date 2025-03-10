Sıcaklıklar artıyor: İstanbul'da termometreler 25 dereceyi gösterecek!
Yurtta sıcaklıklar artacak. İstanbul’da dereceler 25’e ulaşacak.
Yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Hafta boyunca bu sıcak hava dalgası ülkemizde etkili olacak" diye konuştu.
Sıcaklıkların Akdeniz Bölgesi'nde 30, İç Anadolu Bölgesi'nde 25-26, Marmara Bölgesi'nde 25 dereceye kadar çıkacağını aktaran Çelik, "Mevsim normallerinin çok üzerinde" dedi.