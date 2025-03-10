Norveç'in Svalbard takımadası Türkler'e kapılarını açtı! Ev alma ve oturum serbest

Dünyanın en kuzeyindeki Norveç’e bağlı idari yerleşim yeri Svalbad, Türk vatandaşlarına serbest oldu. 3 bin nüfuslu takımadada yaşamak artık mümkün.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 00:00

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7 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması Türkiye bakımından yürürlüğe girdi. Yeni anlaşma ile Türk vatandaşları Svalbard Takımadaları üzerinde mülk edinme hakkı elde etti.

9 Şubat 1920'de Fransa'nın başkenti Paris'te imzalanan ve 1925'ten bu yana yürürlükte olan Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması, Norveç'in adalar üzerindeki egemenliğini tanımakla beraber, taraf olan 40 ülkelerin vatandaşlarına Svalbard Takımadaları üzerinde mülk edinme ve ikamet ile balıkçılık ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme hakkı tanıyor.

Türkiye'nin antlaşmaya taraf olmasıyla Türk vatandaşları ve şirketleri Svalbard Takımadaları'nda mülk edinme ve oturma hakkı elde edecek, adaların kara sularında balıkçılık yapabilecek, denizcilik ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunabilecek. Ayrıca anlaşma ile Türk bilim insanları adalar üzerinde araştırma yapabilecek. Bölgede Türk Bilim İstasyonu kurulabilecek.

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