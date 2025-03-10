Kahramanmaraş'ta çocuklar için Ramazan panayırı kuruldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta düzenlenen Ramazan Panayırı'nda, çocuklar geleneksel Türk sanatları, meddah gösterisi, gölge oyunları ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerle eğleniyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 00:00

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Kahramanmaraş'ta Ramazan Panayırı kuruldu. Panayırda çocuklar, geleneksel Türk sanatları, meddah gösterisi, gölge oyunları, atölye çalışmaları, dinletiler ve söyleşilerin yer aldığı etkinliklerle doyasıya eğleniyor.



Panayıra gelen anne ve babalar da çocuklarıyla eski oyunları tekrar oynama fırsatı buluyor. Etkinlik sorumlusu Gamze Nur Yiğit, panayırın Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

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