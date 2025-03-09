Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ) öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu deneyimlerini paylaştı. Türkiye'nin uzay çalışmaları, gelecekteki projeler ve kendi yolculuğu hakkında önemli bilgiler anlattı.

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 00:00

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin konuğu Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ydı. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola ve Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, akademisyenler ve öğrenciler de katılımcıydı.

Programın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bizler, tarihte havacılık ve uzay alanında büyük hayaller kurmuş bir milletin evlatlarıyız. Vecihi Hürkuş'tan Nuri Demirağ'a, Selçuk Bayraktar gibi vizyoner mühendislerden, semalarımızda süzülen KAAN, ANKA, Bayraktar KIZILELMA gibi projelere uzanan bu yolculuk, geleceğe inancımızın bir göstergesidir. Sayın Alper Gezeravcı, 'Bu sadece bir başlangıç' diyerek, gelecek nesillerin önünü açmıştır.

UZAY FAKÜLTEMİZ AÇILDI

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz, Eylül 2022'de ilk öğrencilerini kabul ederek eğitim hayatına başlamış, geleceğin havacılık, uzay ve savunma sanayi mühendislerini yetiştirme misyonuyla yola çıkmıştır" dedi.

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