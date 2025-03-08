Erciyes Kayak Merkezi'nde korku dolu anlar: Çığ düştü

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kurtarma köpeklerinin de katılımıyla yapılan kontrollerde çığ altında herhangi bir kişinin kalmadığı belirlendi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 16:55

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Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü.

Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ oluştu.

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

KORKULAN OLMADI

Kurtarma köpeklerinin de katılımıyla yapılan kontrollerde çığ altında herhangi bir kişinin kalmadığı belirlendi.