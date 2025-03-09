Esenyurt’ta sevgili dehşeti! Genç kadını ne hale getirdi

Esenyurt'ta sevgili dehşeti (DHA)

"TEHDİT VE ŞANTAJA UĞRUYORUM"

Olayla ilgili konuşan Hatice Karaçam, "Bu videoyu paylaşıyorum. Çünkü başıma birşey gelirse bundan Cem Y. sorumludur. Şikayetçi olmama ve mahkemeye vermeme rağmen halen tehdit ve şantaja uğruyorum. Ben ailem, yakın arkadaşlarım ve kedim bile tehdit ediliyoruz. Benim yakın arkadaşlarıma benim fotoğrafların atılıyor, ben şantaj ve tehdite uğramak zorunda kalıyorum. Türkiye'de eğer kadınsanız maalesef bir yerde susturuluyorsunuz. Ne yapılırsa yapılsın sonuna kadar susmayacağım. Benim bu kadar şantaja maruz kalmamın sebebi, bana yaptıklarını eski kız arkadaşlarına da yaptıklarını kanıtlı bir şekilde ortaya çıkardığım için geldi. Bir USB belleği vardı ve içerisinde kızların uygunsuz görüntü ve fotoğrafları vardı. Ben onu ondan aldım. O da USB'nin bende olduğunu bildiği için beni tehdit ve şantajla susturabileceğini düşündü. Haksızlığa karşı susmadım hiçbir zaman da susmayacağım" dedi.