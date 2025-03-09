Esenyurt'ta sevgili dehşeti! Genç kadını ne hale getirdi
Esenyurt'ta 26 yaşındaki Hatice Karaçam, eski sevgilisi Cem Y. tarafından tehdit, şantaj, küfür ve hakarete uğradı. Evinin kapısı Cem Y. tarafından kırılan Karaçam, boğazı sıkılarak dakikalarca darbedildi.
Olay, 26 Kasım 2024'te saat 21.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hatice Karaçam bir süre önce galerici Cem Y. ile tanışıp sevgili oldu. İddiaya göre ilişkilerinin 4'üncü ayında Cem Y., Karaçam'a şiddet uygulamaya başladı.
Bunun üzerine Karaçam sevgilisinden ayrıldı; ancak bu durumu kendine yediremeyen Cem Y., Karaçam ile sevgiliyken çektiği fotoğraflarla tehdit ederek şantaj yapmaya başladı. Küfür ve hakaretlere uğrayan Karaçam'ın evi, Cem Y. tarafından basıldı. Kadının kapıyı açmaması üzerine Cem Y., kapıyı kırarak zorla içeri girdi.
KAPIYI KIRIP BOĞAZINI SIKARAK DARBETTİ
Kadının boğazını sıkan Cem Y., Karaçam'ı dakikalarca darbetti. O sırada olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle Cem Y. etkisiz hale getirildi. Kadın şikayetçi olmak üzere hastaneden darp raporu aldı. Gözaltına alınan Cem Y.'ye ifadesinin alınmasının ardından 'Tehdit-hakaret', 'Kasten yaralama' 'Konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Cem Y., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.