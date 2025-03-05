Xiaomi’den elektrikli araç inovasyonları ve rekor kıran başarılar!

Xiaomi, elektrikli araç (EV) sektöründe 11 ayda 180 bin SU7 serisi satarak sektördeki herkesi şaşırttı. Marka şimdi SU7 Ultra serisiyle çıtayı biraz daha yükseltiyor.

2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla elektrikli araçlardan elde edilen gelirler 10 milyar RMB'ye yaklaştı ve brüt kâr marjı yüzde 17.1 oldu. Xiaomi SU7 Serisi, Aralık 2024'te aylık 25 bin adedin üzerinde teslimat gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı.

2024 yılı boyunca 135 binden fazla araç teslim edilirken, Xiaomi 2025 için 300 bin teslimat hedefi belirledi. Ekim 2024'te Xiaomi SU7 Ultra Prototipi, Nürburgring Nordschleife pistinde 6 dakika 46 saniye 874 salisede tamamladığı turla "Dünyanın En Hızlı Dört Kapılı Otomobili" unvanını kazandı.

Xiaomi MWC 2025 standında yer alan tüketici versiyonu Xiaomi SU7 Ultra, performansı ve şıklığı birleştiriyor.