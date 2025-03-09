Belgrad Ormanı'nda hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'e detaylı otopsi yapılacak!

Belgrad Ormanı’nda ölüme yürüyen genç mimar Ece Gürel’e detaylı otopsi yapılacak. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştıktan sonra son mesajına 'Kayboldum' diye yazan Ece’nin 'Ayine gitti' tartışması ise sürüyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 00:00

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor.

İşte ölümüyle ilgili son bilgiler ve Ece'nin Belgrad Ormanı'nda yaşadıkları: Bentlerin resmini paylaştıktan sonra daha sonra 'kalabalıklaştı, asıl yeri' bulamadım diyor. 'Kayboldum' diye mesaj atıyor. Ardından 'Oturdum, ruhum geride kaldı' paylaşımını yapıyor. Daha sonra telefon kapanıyor, ardından çantası daha sonra hırkasını bir yere bırakıyor.

YOLU BULACAĞIM

Çıkış yolunu bulacağım derken ormanda daha da kaybolduğu anlaşılıyor. Belgrad Ormanı'nda 4 günde 14 kilometrelik bir yolu katediyor. Adli tıpta yapılan incelemede ise sadece ayaklarında yürümeden kaynaklı bir çalı çırpı çizikleri var. Yine patolojik olarak bir otopsi yapılıyor. Cinayete ilişkin somut bulgu yok. Ancak Adli Tıp daha kapsamlı otopsiyi 15 gün içinde sonlandıracak.



EĞİTMENE GÖZALTI

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada "cadılık hocası" Hale Nur Özen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Sosyal medyadaki 'Ece ayine mi gitti' söylentileri üzerinde bir açıklama yapan ve eğitim aldığı belirtilen Hale Nur Özen, "Adı sadece cadılık zanaati... Bize eğitime gelenler birkaç ders sonra spiritüel bir şey olmadığını, sadece gerçekçi konular işlendiğini görüyorlar. Eğitimlerimize genelde kadınlar gelir ve kayıtlarımız açıktır" demişti.

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