Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada Dilan ve Engin Polat hakkında karar verildi!

Polatların beraatine savcılık itiraz etti. 'Daltonlar çetesi ile irtibatlı' oldukları bildirildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 00:00

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İstanbul Başakşehir'de şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Dilan ve Engin Polat beraat etti.

İşyerini kurşunlayan diğer sanıklara "örgüt üyeliği" ve "silahla tehdit" suçlarından hapis cezası verildi. Ancak savcılık, Polatlar'ın beraat kararına itiraz etti. Dilekçede beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu bildirildi.

Müşteki Banu Parlak ile sanık Dilan Polat arasında husumet bulunduğu, Parlak'ın tehdit edildiğine dair mesajları dava dosyasına sunduğu ifade edildi. Dilekçede, sanıkların, müştekinin iş yerinde silahlı saldırı düzenlemek için kamuoyunda "Daltonlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün firari elebaşıları Beratcan ve Batın Can Gökdemir ile irtibat kurdukları kaydedildi.

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