Yozgat'ta Ece Gürel gibi sırra kadem basan öğretmenden acı haber geldi!

İstanbul Belgrad Orman'ında kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve geçirdiği hipotermi yüzünden hayatını kaybeden Ece Gürel, Türkiye'nin gündemine otururken bir acı haber de Yozgat'tan geldi. 3 gündür haber alınamayan Tanju Oğuz'un Akçakışla Göleti'nde cansız bedenine ulaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 00:00

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Türkiye hayatını kaybeden mimar Ece Gürel olayını konuşurken, Yozgat'ta da benzer bir olay yaşandı. Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Tanju Oğuz (36), 3 gün önce sırra kadem bastı. Oğuz'un Akçakışla Göleti kenarında otomobiline ulaşıldı.



Aramalar bu bölgeye yoğunlaştırıldı. Çalışmada 25 araç, bir iz takip köpeği, bir kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve drone desteği sağlandı. 150 personelin yanı sıra dalgıçlar da gölde arama yaptı. Ne yazık ki öğretmenin cesedine gölette ulaşıldı. TARIK YILMAZ

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