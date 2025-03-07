Zeka Testi: Kaplanın içindeki kedi nerede? 10 Saniyede 166 kişiden 19’u bulabildi

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 16:48

Bu testte, katılımcılardan sadece 10 saniye içinde kaplanların arasındaki 2 kediyi tespit etmeleri bekleniyor. Yapılan denemelerde, 166 kişiden yalnızca 19'u bu zeka testini başarıyla tamamlayabildi. Peki kaplanın içindeki kedi nerede?