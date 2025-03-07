Zeka Testi: Kaplanın içindeki kedi nerede? 10 Saniyede 166 kişiden 19'u bulabildi
Bu optik illüzyon testi, dikkat ve zeka gerektiren bu bulmaca dünyanın birçok yerinde büyük ilgi gördü. Kaplanlarla dolu karmaşık bir görselin içinde, katılımcılardan sadece 10 saniye içinde iki kediyi tespit etmeleri isteniyor. Peki, sizce gizli 2 kediyi nerede? İşte görseldeki detaylar…
Bu testte, katılımcılardan sadece 10 saniye içinde kaplanların arasındaki 2 kediyi tespit etmeleri bekleniyor. Yapılan denemelerde, 166 kişiden yalnızca 19'u bu zeka testini başarıyla tamamlayabildi. Peki kaplanın içindeki kedi nerede?
KAPLANIN İÇİNDEKİ KEDİ NEREDE?
Zeka ve dikkat gerektiren bu optik illüzyon testi, katılımcıları zorlayan bir meydan okuma sunuyor. Testte, yavru kediler çoğunlukta bulunurken yalnızca bir yılaN gizlenmiş durumda. Katılımcılardan, gizli görseli 10 saniye içinde tespit etmeleri bekleniyor.
İşte o görsel ⤵
Bulabildiniz mi? İşte cevabı ⤵