Özcan Deniz’e kardeşinden ağır suçlama!

Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz katıldığı TV programında zehir zemberek sözleriyle dikkat çekti. Ağabey Ercan Deniz, Özcan için 'Sahtekarın, yalancının teki. Cenazeme gelirse almayın dedim' ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 00:00

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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz, bir TV programında konuştu. Ağabey Ercan Deniz, kardeşi Özcan için "Sahtekarın, yalancının teki. Önce bankadaki borcunu ödesin. Alt yapısını da yapmış, karısını da göndermiş. İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Ölümüme gelmeyecek, vasiyetimdir. Cenazeme gelirse almayın dedim" dedi.

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