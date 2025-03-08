Bakırköy'de yoğun bakımı olmayan hastane kapatıldı!

İstanbul Bakırköy’de bulunan özel bir hastanenin ameliyathanesi, anestezi ve yoğun bakımında doktor olmadığı saptandı. 6 ay kapatıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 00:00

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İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki özel bir hastanenin faaliyetleri, ameliyathane ve yoğun bakımdaki kritik eksiklikler nedeniyle geçici olarak durduruldu. Hastaneye rutin denetime giden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hastanede, ameliyatlar için olmazsa olmaz anestezi doktoru ve anestezi teknikerinin bulunmadığını gördü.



6 AY SÜRE VERİLDİ

Tüm faaliyetleri valilik kararıyla geçici olarak durdurulan hastane 6 ay süreyle kapatıldı. Eğer bu sürede eksikler giderilmezse hastanenin ruhsatı askıya alınacak. Faaliyeti durdurulan hastanenin yakın zamanda el değiştirdiği öğrenildi.

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