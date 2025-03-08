Bahçelievler'de silahlı saldırı: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Bahçelievler’de önceki akşam 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldıraya uğrayanlardan 16 yaşında H.A. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Bahçelievler'de önceki akşam 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan H.A. (16), E.B. (18) ve F.G. (21), hastaneye kaldırıldı.



Durumu ağır olan H.A. hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN