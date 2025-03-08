Bahçelievler'de silahlı saldırı: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
Bahçelievler’de önceki akşam 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldıraya uğrayanlardan 16 yaşında H.A. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İstanbul Bahçelievler'de önceki akşam 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan H.A. (16), E.B. (18) ve F.G. (21), hastaneye kaldırıldı.
Durumu ağır olan H.A. hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.