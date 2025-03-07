Zeka testi: Bu resimdeki gizli maymun nerede? 5 saniyede 260 kişiden 11’i bulabildi

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 17:18

Zeka seviyenizi ölçmek için hazır mısınız? Gözlem yeteneğinizi test eden bu eğlenceli bulmacada resimde gizlenmiş olan maymunu bulmanız gerekiyor. Ancak dikkat! Bu maymunu sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler 5 saniye içinde fark edebiliyor. Peki resimde gizlenen maymun nerede?