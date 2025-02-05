Zeka testi: Uçan kelebeği 5 saniyede yakalayabilen gerçekten keskin gözlere sahip

Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz? Basit görünen bu görüntü aslında yalnızca keskin zekaya sahip olanların çözebileceği bir optik illüzyon. Peki, siz görsel bilgiyi ne kadar hızlı işleyebilirsiniz? Algınızı test etmeye ve sınırlarınızı zorlamaya hazırsanız süreniz başladı.
(Takvim Foto Arşiv)
Kelebeği bulabilir misin?
Yukarıdaki sıradan bir çiçek resmi değil. Bu optik illüzyonun bir yerinde açıkça görülebilecek bir kelebek saklanıyor. Şimdi resme dikkatlice bakın ve uçan kelebeği yakalayın.
(Takvim Foto Arşiv)
Biraz zor değil mi?
Evet, ilk bakışta her şey tekdüze görünüyor: parlak yapraklar, canlı renkler ve güzel desenler. Sadece dikkatli bakanlar kelebeği yakalayabilir.
5 saniyen var
Zaman dolmadan kelebeği tespit edebilir misin? Sadece yüksek zekaya ve üstün gözlem becerilerine sahip kişiler 5 saniyeden kısa sürede kelebeği bulabiliyor.