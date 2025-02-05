Zeka testi: Uçan kelebeği 5 saniyede yakalayabilen gerçekten keskin gözlere sahip

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Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz? Basit görünen bu görüntü aslında yalnızca keskin zekaya sahip olanların çözebileceği bir optik illüzyon. Peki, siz görsel bilgiyi ne kadar hızlı işleyebilirsiniz? Algınızı test etmeye ve sınırlarınızı zorlamaya hazırsanız süreniz başladı.

(Takvim Foto Arşiv) Kelebeği bulabilir misin? Yukarıdaki sıradan bir çiçek resmi değil. Bu optik illüzyonun bir yerinde açıkça görülebilecek bir kelebek saklanıyor. Şimdi resme dikkatlice bakın ve uçan kelebeği yakalayın.