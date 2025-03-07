Uzayda mahsur kalma nedenlerini öğrenen astronotlar isyanda!

NASA astronotları mahsur kaldıkları uzaydan geri dönüyor. 9 ay sonra evlerine gitmeye hazırlanan astronotlara, neden mahsur kaldıkları açıklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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Uzayda mahsur kalan NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore, mahsur kaldıkları uzaydan dünyaya dönüyor. 9 ay sonra evlerine gitmeye hazırlanan astronotlara, neden mahsur kaldıkları açıklandı.



Toplantıda Williams ve Wilmore, Musk'ın "Biden yönetimi, astronotları siyasi nedenlerle terk etti" sözleri yer almasıyla yüzlerinin düşmesi dikkat çekti. Öğrendikleri bilgiyle yüzleri düşen astronotlar, ABD Başkanı Trump'a ve Musk'a övgüler yağdırdı.

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