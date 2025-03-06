Bahar Leyla öldü mü? Sumru Yavrucuk neden yok, diziden ayrıldı mı?

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Kariyerinde pek çok projede yer alan Yavrucuk, özellikle şu dizilerle geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır:

Yabancı Damat – Feride karakteri

Fatmagül'ün Suçu Ne? – Meryem Aksoy karakteri

No: 309 – Songül karakteri

Annem – Zeynep karakteri

Yavrucuk'un sinema filmleri: "Seni Seviyorum Rosa", "Tamam mıyız?" ve "Bizi Hatırla" gibi filmlerde de yer almıştır.