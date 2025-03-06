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Bahar Leyla öldü mü? Sumru Yavrucuk neden yok, diziden ayrıldı mı?

Show Tv’de yayınlanan Bahar dizisi, her Salı akşamı izleyicileri ile buluşuyor. Leyla karakterini oynayan Sumru Yavrucuk diziden ayrılıp ayrılmadığı gündeme geliyor. Peki Bahar Leyla öldü mü? Sumru Yavrucuk Bahar dizisinde neden yok? İşte merak edilenler…

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Bahar Leyla öldü mü? Sumru Yavrucuk neden yok, diziden ayrıldı mı?

Bahar dizisinde Timur'un halası Leyla karakterini oynayan Sumru Yavrucuk'un diziden neden ayrıldığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Bahar Leyla öldü mü, neden yok? İşte diziye dair bilgiler…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

BAHAR LEYLA ÖLDÜ MÜ?

Dizinin başında Timur'un halası olarak tanıtılan Leyla, ilerleyen bölümlerde şaşırtıcı bir şekilde Timur'un gerçek annesi gerçeğiyle ortaya çıktı. Yıllar sonra Avrupa'dan dönen Leyla, oğluyla yeniden bir bağ kurmaya çalışırken trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Senaryo gereği Leyla ölüm sahnesiyle diziye veda etti.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

SUMRU YAVRUCUK KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının en yetenekli isimlerinden biri olan Sumru Yavrucuk, 24 Eylül 1961 tarihinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tamamlamıştır.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

Kariyerinde pek çok projede yer alan Yavrucuk, özellikle şu dizilerle geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır:

Yabancı Damat – Feride karakteri

Fatmagül'ün Suçu Ne? – Meryem Aksoy karakteri

No: 309 – Songül karakteri

Annem – Zeynep karakteri

Yavrucuk'un sinema filmleri: "Seni Seviyorum Rosa", "Tamam mıyız?" ve "Bizi Hatırla" gibi filmlerde de yer almıştır.