Bahar Leyla öldü mü? Sumru Yavrucuk neden yok, diziden ayrıldı mı?
Show Tv’de yayınlanan Bahar dizisi, her Salı akşamı izleyicileri ile buluşuyor. Leyla karakterini oynayan Sumru Yavrucuk diziden ayrılıp ayrılmadığı gündeme geliyor. Peki Bahar Leyla öldü mü? Sumru Yavrucuk Bahar dizisinde neden yok? İşte merak edilenler…
Bahar dizisinde Timur'un halası Leyla karakterini oynayan Sumru Yavrucuk'un diziden neden ayrıldığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Bahar Leyla öldü mü, neden yok? İşte diziye dair bilgiler…
BAHAR LEYLA ÖLDÜ MÜ?
Dizinin başında Timur'un halası olarak tanıtılan Leyla, ilerleyen bölümlerde şaşırtıcı bir şekilde Timur'un gerçek annesi gerçeğiyle ortaya çıktı. Yıllar sonra Avrupa'dan dönen Leyla, oğluyla yeniden bir bağ kurmaya çalışırken trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Senaryo gereği Leyla ölüm sahnesiyle diziye veda etti.
SUMRU YAVRUCUK KİMDİR?
Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının en yetenekli isimlerinden biri olan Sumru Yavrucuk, 24 Eylül 1961 tarihinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tamamlamıştır.