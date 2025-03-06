Sahte MİT'çi tutuklandı! Çektirdiği fotoğraflar hayrete düşürdü! Patronunu da kandırmış

Denizli'de kendisini terör gazisi jandarma yüzbaşı ve MİT Bölge Başkanı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 42 yaşındaki Adnan Kurban Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Kurban'ın insanların güvenini kazanmak için çektirdiği fotoğraflar hayrete düşürürken, patronunu da kandırdığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 14:46

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp, vatandaşlardan resmi kurumlardaki işlemlerini halledeceğini söyleyip, para alan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. 150 BİN TL PARA TOPLADI

İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aralarında doktor, avukat, öğretmen ve noter gibi meslek sahibi olan kişilerden toplam 150 bin lira para aldığı tespit edilen şüphelinin Adnan Kurban olduğunu belirledi.

Sahte MİT'çi patronunu da kandırmış. (DHA) TEKSTİL ATÖLYESİNDE ÇALIŞIYOR

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan ve bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalıştığı belirlenen Kurban, JASAT ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada; jandarma araç giriş kartı, telsiz ve jandarma kıyafetleri bulundu. Adliyeye sevk edilen Kurban, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.