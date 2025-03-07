Teknoloji kazandı: Danimarka'da mektuplaşma sistemi kaldırılıyor!

Danimarka'da Devlet tarafından işletilen posta servisi PostNord, yüzde 90’lık düşüş nedeniyle 1 Ocak 2026 itibarıyla mektup dağıtımlarını durduracağını açıkladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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Dünya genelinde dijital iletişim araçlarının kullanımının artmasıyla mektuplaşma gibi yöntemler yok olmaya başladı. Bunlara son örnek Danimarka'da yaşandı. Devlet tarafından işletilen posta servisi PostNord, yüzde 90'lık düşüş nedeniyle 1 Ocak 2026 itibarıyla mektup dağıtımlarını durduracağını açıkladı.



Alınan karar nedeniyle 4 bin 600 çalışandan yaklaşık bin 500'ünün işini kaybedeceği belirtildi. Mektup dağıtımının durmasının ardından ülkedeki bin 500 posta kutusunun haziran ayı itibarıyla kaldırılmaya başlanması beklenirken, Danimarkalı özel bir şirket ise mektup dağıtımını üstlenebileceğini açıkladı.

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