Vefa Sultan dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 Vefa Sultan dizisi konusu nedir, oyuncuları kim?

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 14:38

TRT 1'in Ramazan ayına özel olarak hazırladığı " Vefa Sultan " dizisi, 1 Mart itibarıyla izleyicilerle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla gündeme gelen Vefa Sultan dizisi, ne zaman yayınlandığı seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki Vefa Sultan dizisi konusu nedir? İşte dizi hakkında bilgiler…

" Vefa Sultan " dizisi Eyüp Sultan, Fatih ve Sultanahmet gibi semtlerdeki tarihi yapılarda çekiliyor. Prodüksiyon ekibi, dönemin atmosferini en doğru şekilde yansıtabilmek için özenle restore edilen hanlar, camiler ve sokakları kullanıyor.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

VEFA SULTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Vefa Sultan" dizisi, İstanbul'un manevi liderlerinden Muslihuddin Mustafa, yani Vefa Sultan'ın ilme adanmış hayatını ve Konstantiniyye'nin fethine uzanan manevi yolculuğunu konu alıyor. Dizi, sadece bir şehrin fethedilmesini değil, aynı zamanda insanın içsel keşif arayışını ve hakikat uğrundaki mücadelesini de izleyicilere aktarıyor.

Senaryosunu Ozan Bodur'un yazdığı bu yapım, Osmanlı'nın ilim, irfan ve tasavvuf geleneğini derin bir atmosferde sunarken, dönemin sosyal ve kültürel yapısını da etkileyici bir şekilde ortaya koyuyor.