Sakarya'da hamile kadının şüpheli ölümü! Evden ses geldi balkondan düştü

Sakarya'da balkondan düşen yabancı uyruklu hamile kadın hayatını kaybetti. Kadının kocası A.K.A.K. (30) ile evde bulunan yabancı uyruklu S.N.H. ve A.H.A'yı gözaltına aldı. Öte yandan olaydan önce evden tartışma seslerinin geldiği öne sürüldü.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 14:54

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde balkondan düşen yabancı uyruklu hamile kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu A.H.A.A. (20), gece saatlerinde Ankara Caddesi'nde 4. kattaki evinin balkonundan zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BEBEK KURTARILAMADI

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan anne ve 28 haftalık olduğu öğrenilen bebek kurtarılamadı.

Sakarya'da balkondan düşen hamile kadın öldü (Fotoğraf: DHA)

3 GÖZALTI

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çamaşır asarken dengesini kaybederek balkondan düştüğü iddia edilen kadının kocası A.K.A.K. (30) ile evde bulunan yabancı uyruklu S.N.H. ve A.H.A'yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

EVDEN SESLER GELDİ

Öte yandan olaydan önce evden tartışma seslerinin geldiği öne sürüldü.