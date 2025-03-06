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İstanbul Kartal'da 5 katlı binada yangın: 2 yaralı

Kartal Yukarı Mahallesi Kızılay Bulvarı’ndaki 5 katlı binanın 4. katında bulunan müzik atölyesinde yangın çıktı. Amfinin patlaması nedeniyle başladığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürdü.

DHA
DHA
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İstanbul Kartal’da 5 katlı binada yangın: 2 yaralı

Yangın saat 15.00 sıralarında Kartal Yukarı Mahallesi Kızılay Bulvarı'nda 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki müzik atölyesinde meydana geldi.

Kartal'da 5 katlı binada çıkan yangında bir itfaiye eri 2 kişi yaralandı. (DHA)Kartal'da 5 katlı binada çıkan yangında bir itfaiye eri 2 kişi yaralandı. (DHA)

Atölyedeki amfinin patlaması nedeniyle başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede dairenin tamamına yayıldı.

Kartal'da korkutan yangın

Kartal'da 5 katlı binada çıkan yangında bir itfaiye eri 2 kişi yaralandı. (DHA)Kartal'da 5 katlı binada çıkan yangında bir itfaiye eri 2 kişi yaralandı. (DHA)

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Kartal'da 5 katlı binada çıkan yangında bir itfaiye eri 2 kişi yaralandı. (DHA)Kartal'da 5 katlı binada çıkan yangında bir itfaiye eri 2 kişi yaralandı. (DHA)

Yangında dumandan etkilenene 1 kişi ve yangına müdahale sırasında yaralanan 1 itfaiye eri ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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