İstanbul Kartal'da 5 katlı binada yangın: 2 yaralı
Kartal Yukarı Mahallesi Kızılay Bulvarı’ndaki 5 katlı binanın 4. katında bulunan müzik atölyesinde yangın çıktı. Amfinin patlaması nedeniyle başladığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürdü.
Yangın saat 15.00 sıralarında Kartal Yukarı Mahallesi Kızılay Bulvarı'nda 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki müzik atölyesinde meydana geldi.
Atölyedeki amfinin patlaması nedeniyle başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede dairenin tamamına yayıldı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.