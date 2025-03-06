İstanbul Kartal’da 5 katlı binada yangın: 2 yaralı

Kartal'da 5 katlı binada çıkan yangında bir itfaiye eri 2 kişi yaralandı. (DHA)

Yangında dumandan etkilenene 1 kişi ve yangına müdahale sırasında yaralanan 1 itfaiye eri ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN