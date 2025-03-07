Özgür Özel MSB'yi karşısına aldı!

Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Gürak ve Kuvvet komutanları, Özgür Özel’e tazminat davası açtı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, disiplinsizlik nedeniyle TSK'dan ihraç edilen 5 teğmeni savunurken, kuvvet komutanlarını açık açık tehdit etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun ismini verip, "Bu isimleri hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum" dedi.



Bu skandal sözleri üzerine harekete geçen MSB Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak, KK Komutanı Bayraktaroğlu ve DK Komutanı Tatlıoğlu, ayrı ayrı Özel hakkında manevi tazminat davası açtı.

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