"Dünya boştur lo" sözüyle tanınıyordu! Fenomen İsmail Öztekin hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 22:44

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yolun karşına geçmeye çalışan İsmail Öztekin 'e çarptı. Öztekin ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de cipin çarptığı sosyal medya fenomeni öldü. (DHA)

Öztekin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, Öztekin'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.