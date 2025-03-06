"Dünya boştur lo" sözüyle tanınıyordu! Fenomen İsmail Öztekin hayatını kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Öztekin, cipin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Öztekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öztekin, sosyal medyada paylaştığı 'Dünya boştur lo' sözüyle tanınıyordu.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yolun karşına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e çarptı. Öztekin ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Öztekin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, Öztekin'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.