Mattia Ahmet Minguzzi ve Ata Emre Akman’ın acılı aileleri birbirlerine güç oldu!

Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak katledildi. Öldürülen kurye Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman da Mattia’nın annesi Yasemin Akıncılar’ı sık sık ziyaret etti. Ona zor günlerinde destek verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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Yürekleri yakan cinayet, 24 Ocak sabahı İstanbul Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında yaşandı. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), pazarda alışveriş yaptığı esnada bir grupla tartıştı. B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklandı.



Yanındaki U.B. ise Minguzzi'ye tekmeyle saldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuk, 14 gün gördüğü tedaviden sonra hayata gözlerini kapadı. Caniler hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.



Öte yandan geçen yıl Balıkesir'de harçlığını çıkartmak için kuryelik yapan Ata Emre'nin annesi Zuhal Akman'ın Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar'ı sık sık hastanede ziyaret ettiği anlaşıldı. Mattia'nın annesi Yasemin Akıncılar, oğlunun ölümünün ardından sinir krizi geçirmişti.

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