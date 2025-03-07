2025 Hırka-i Şerif Camii ziyaret saatleri ve tarihleri! Hırka-i Şerif nerede, nasıl gidilir?
İslam dünyasının en önemli kutsal emanetlerinden biri olan Hırka-i Şerif bu yıl da Ramazan ayı ile birlikte gündeme geldi. Hz. Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani Hazretleri’ne hediye edilen bu kutsal emanet asırlardır farklı yerlerde saklanarak büyük bir manevi değere sahip oldu. Peki Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak? İşte merak edilen tarihler.
İslam dünyasının en değerli hazinelerinden biri olarak kabul edilen Hırka-i Şerif her yıl Ramazan ayında binlerce vatandaşın ziyaretine açılıyor. Bu yıl da geleneksel olarak gerçekleştirilecek olan Hırka-i Şerif ziyareti için araştırmalar ve hazırlıklar başladı. Peki 2025 Ramazan ayında Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için belirlenen tarihler neler?
2025 HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET TARİHİ VE SAATLERİ
Hırka-i Şerif'e Ramazan ayının ilk cuma günü 7 Mart'ta ziyaret açılışı yapılacak.
Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek.
Dairede ziyaret, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek. Arife günü de ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.