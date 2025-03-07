Genç kalmak isteyenlere müjde: Yaşlanmayı tersine çevirecek gen bulundu!

Osaka Üniversitesi, yaşlanmayı tersine çevirecek bir gen buldu. Bilim insanları, “Bu gen sayesinde genç kalmak mümkün olacak” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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Yıllardır kozmetik ürünleri, estetik operasyonlarla genç kalmak isteyenlere müjde. Japon Osaka Üniversitesi'nden araştırmacılar, AP2A1 adlı protein alt biriminin, yaşlanmış hücrelerin benzersiz yapısal organizasyonunda önemli bir rol oynayabileceğini tespit etti.



AP2A1'in baskılanmasıyla hücrelerde yaşlanmayı tersine çevirdiği, artışının ise yaşlanmayı hızlandırdığını kanıtladı. Kıdemli yazar Shinji Deguchi, "Sonuçlar çok ilginçti. Yaşlı hücrelerde AP2A1'in baskılanması, yaşlanmayı tersine çevirerek hücresel yenilenmeyi teşvik ederken, genç hücrelerde AP2A1 aşırı ifadesi, yaşlanmayı hızlandırdı" dedi.



Araştırmacılar ayrıca, AP2A1'in, hücrelerin etraflarındaki kolajen matrise tutunmalarına yardımcı olan bir protein olan integrin B1 ile yakından ilişkilendirildiğini ve her iki proteinin de hücre içindeki stres lifleri boyunca hareket ettiğini buldu. Araştırma ekibi, bu çalışmanın yaşlılıkla ilişkilendirilen hastalıklar için yeni bir tedavi hedefi sağlayabileceğini de söyledi.

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