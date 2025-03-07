Flamingo avcılığına karşı özel koruma tedbirleri!

Nisan ayında Urmiye Gölü’nden göç eden flamingolar, Van Gölü Havzası’nda konaklayıp yavrularını büyüttükten sonra kasım ayı sonlarında Afrika’ya ve Japonya’nın Hokkaido Adası’na gidiyor. Jandarma ekipleri, flamingo düşmanlarına göz açtırmıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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Van Gölü Havzası'nda bu yıl 180 flamingonun göç etmediği tespit edilince, İl Jandarma Komutanlığı özel koruma tedbirleri aldı. Ekipler, kaçak avcılığı önlemek için 7/24 denetim yaparken, termal kameralar ve dronlarla bölgeyi izliyor.



Göç etmeyen flamingoların yoğun olduğu sazlıklarda önlemler artırılırken, kaçak avcılara 2,49 milyon TL ceza kesildi. Van Gölü Havzası'na her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelen flamingolar, bazı yıllar iklim değişikliği nedeniyle Afrika'ya göç etmeyerek bölgede kalıyor. Jandarma ekipleri, flamingo düşmanlarına göz açtırmıyor.

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