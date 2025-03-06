Ece Gürel nasıl bulundu? Mucize kurtuluşu ekibin lideri anlattı: Önce bir ses duyduk

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 16:33

Ormanlık alanda 4 gün süren çalışmaların ardından Gürel'i bulan ekibin lideri Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD'ın bir dijital programı olduğunu ve oradan kendilerine ihbarın düştüğünü belirtti. Bunun üzerine ekiplerini çıkarttıklarını belirten Karadayı, AFAD'ın yaptığı görevlendirme sonucu belirlenen bölgede çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde buldu. (AA)

İLK BAŞTA TEPKİSİ YOKTU



Karadayı, çalışma yaptıkları alanların gündüz ve gece değiştiğini, bölgede her ekibin sayısına göre farklı alanları kapsayan sektörlerin belirlendiğini ve bu alanların farklı bir gözün de görmesi için sürekli değiştirildiğini aktararak, "Dün akşam bize 5, 6, 7, 8 ve 9. sektör verilmişti. Kalabalık bir ekip gelmiştik. Biz zaten 9. sektörde, en son verilen sektörde bulduk. Eğimli bir araziydi, bulunduğu yerde yere uzanmış vaziyetteydi. Herhangi bir tepkisi yoktu ilk gördüğümüzde. Termal battaniyeye sarıp, üzerine montlarımızı atıp vücut ısısını yükselttik daha sonra kendisine geldi. Bizi duymaya ve sorularımıza cevap vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

SES DUYDUK ORAYA DOĞRU YAKLAŞTIK

Bulunduğu yerin yola uzak bir mesafede olması sebebiyle Gürel'i yaklaşık 600-700 metre, eğimli bir arazide ambulansa kadar taşıdıklarını anlatan Karadayı, şunları kaydetti:

"Vücut ısısı düşüktü, nabız vardı ama yavaştı, normal bir nabız değildi. Biz bunu zaten hipotermi olarak değerlendiriyoruz. Ama vücut ısısını artırdığımızda biraz kendine geldi, bizi izledi, konuşmalarımıza tepki verdi. Biz ilk duyduğumuzda sesi sadece bir inilti şeklindeydi. İlk önce bir ses duyduk ve o sese doğru gittik. Bulunduğumuz yerin hemen yan tarafından çalılık vardı, çalılığın arka tarafındaydı. Bir inilti duyduk ve oraya doğru yaklaştık, orada olduğunu gördük. Herhangi bir tepki yoktu. Battaniye sererek vücut ısısını yükselttik. O şekilde biraz canlandı ama ayaklarını, kollarını kaldıramıyordu. Bize hiçbir şey söylemedi, canı acıyan insanın çıkardığı sesleri çıkardı. Bizimle herhangi bir irtibat kurmadı."

"BİR KİŞİNİN BU ŞARTLARDA SAĞ OLARAK BULUNMASI MUCİZE"

Karadayı, Gürel'in bulunmasının ardından eşi Sezer Gürel'in kendisine "Acaba hayatını kaybetti de bizden mi saklıyorsunuz?" diye sorduğunu, kendisinin "Hayır, hayatını kaybetmedi." diye cevap verdiğini, ardından telefonla görüntülü arama yaparak Gürel çiftini konuşturmak istediğini, ancak Ece Gürel'in sadece bir tebessümle baktığını ve ufak bir ses çıkardığını anlattı.