Denizli'de skandal olay: "MİT görevlisiyim" diyerek çok sayıda insanı dolandırdı!

Denizli'de kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanı, jandarma istihbarat yüzbaşı gibi unvanlarla tanıtan Adnan K., aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda doktor, avukat, noter ve öğretmenleri dolandırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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Denizli'de Adnan K., kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanı, jandarma istihbarat yüzbaşı gibi unvanlarla tanıttı. Kamu kurumlarına dadandı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda doktor, avukat, noter ve öğretmenleri dolandırdı.



Jandarma dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri, sahte MİT'çiyi operasyonla yakaladı. Adnan K.'nin çalıştığı fabrika sahibini dahi kandırarak, "MİT görevlisiyim, burada çalışmam gerekiyor" diye kendisini işe aldırdığı ortaya çıktı. Tutuklandı.

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