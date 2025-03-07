CHP’li belediye meclis üyelerine dava açıldı!

CHP’nin ‘Kent uzlaşısı” soruşturması tamamlandı. CHP’li belediye meclis üyesi 10 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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İstanbul'da 9 ilçe belediyesinde yapılan operasyonla "Kent uzlaşısı" yapılarak meclis üyesi seçilen CHP'li 10 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Aralarında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün de olduğu meclis üyeleri hakkında iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan şüpheliler hakkında PKK/KCK "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığını açıkladı. Davada, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendiği vurgulandı.



Operasyon kapsamında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu öne sürülen İ.P. gözaltına alınmıştı. Hakimliği, 10 kişiyi tutuklayarak cezaevine yollamıştı.



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