Bilim insanlarından kansere umut verici keşif: Deve hörgücü!

Bilim insanları umut verici bir keşfe imza atmak üzere. Develerin benzersiz bağışıklık sistemi ve ürettikleri “nanobody” adı verilen minik antikorlar kansere çare olabilir.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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Kanser, dünya genelinde her yıl on binlerce kişinin ölümüne neden oluyor. Bilim insanları umut verici bir keşfe imza atmak üzere. Develerin benzersiz bağışıklık sistemi ve ürettikleri "nanobody" adı verilen minik antikorlar kansere çare olabilir.



Develerin nanobodylerinin kanser tedavisinde nasıl devrim yaratabileceğini, çalışma mekanizmasını, mevcut araştırmaları ve gelecekteki potansiyelini detaylı bir şekilde ele alınırken umut verici ip uçları ortaya çıktı.



Nanobodyler, kanser hücrelerinde bulunan belirli proteinlere veya reseptörlere bağlanarak tümörleri yok ettiği kanıtlandı. Bu, özellikle kemoterapi gibi geleneksel kanser tedavilerinin neden olduğu ciddi yan etkilerin önlenmesi açısından önemli.

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