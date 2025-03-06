17-18 Mart okullar tatil mi, yarım gün mü? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi sayılıyor?

3. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak coşkuyla kutlanacak.
4. Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe Emekçi hakları ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, Perşembe günü resmi tatil olacak.
5. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı 19 Mayıs'ta kutlanacak.
6. Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025, Salı 15 Temmuz, Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak anılacak.
7. Kurban Bayramı ve Arife Günleri
Kurban Bayramı Arifesi – 5 Haziran 2025, Perşembe
Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025, Cuma
Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025, Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025, Pazar
Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025, Pazartesi
Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü arife günüyle başlayıp, 9 Haziran'a kadar sürecek.
8. Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı, 30 Ağustos Cumartesi günü kutlanacak.
9. Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet'in ilanının yıldönümü olan 29 Ekim, Çarşamba günü resmi tatil olarak kutlanacak.
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)