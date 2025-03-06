Kadraj Galeri Kadraj İkon 17-18 Mart okullar tatil mi, yarım gün mü? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi sayılıyor?

17-18 Mart okullar tatil mi, yarım gün mü? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi sayılıyor?

Mart ayının ortasına yaklaşıldıkça Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile ilgili hazırlıklar hız kazanıyor. Her yıl olduğu gibi bu özel günün tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 18 Mart 2025'in salı gününe denk gelmesi konuya olan ilgiyi daha da artırdı. Peki 18 Mart 2025'te okullar ve iş yerleri tatil mi? İşte konuya dair merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 14:39
17-18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi?

Çanakkale Zaferi yalnızca Türk milletinin değil aynı zamanda dünya tarihinin de dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Her yıl 18 Mart'ta bu zaferin ve kahramanların anıldığı etkinliklerle bu tarih hatırlanır.

17-18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor.

Bu nedenle 17-18 Mart 2025 tarihlerinde okullar ve iş yerleri açık olacak.

17-18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi?

18 MART ÖNEMİ

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarıdır. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak amacındaydı. Bununla beraber başkent İstanbul'u zapt ederek Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçtiler. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir. Böylece Türk milleti bağımsızlık ve hürriyet konusunda kararlı ve inançlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Milletin kahramanlığını gözler önüne seren Çanakkale Zaferi, ''Çanakkale Geçilemez'' şiarını hayatımıza dahil etmiştir.

17-18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi?

2025 Yılı Resmi Tatiller

2025 yılı boyunca Türkiye'de kutlanacak ve tatil ilan edilen resmi günler şöyle sıralandı:

1. Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni yılın başlangıcı olarak kutlanan 1 Ocak, Çarşamba günü resmi tatil olacak.

2. Ramazan Bayramı ve Arife Günleri

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

17-18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi?

3. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak coşkuyla kutlanacak.

4. Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe Emekçi hakları ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, Perşembe günü resmi tatil olacak.

5. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı 19 Mayıs'ta kutlanacak.

6. Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025, Salı 15 Temmuz, Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak anılacak.

7. Kurban Bayramı ve Arife Günleri

Kurban Bayramı Arifesi – 5 Haziran 2025, Perşembe
Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025, Cuma
Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025, Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025, Pazar
Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025, Pazartesi

Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü arife günüyle başlayıp, 9 Haziran'a kadar sürecek.

8. Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı, 30 Ağustos Cumartesi günü kutlanacak.

9. Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet'in ilanının yıldönümü olan 29 Ekim, Çarşamba günü resmi tatil olarak kutlanacak.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)